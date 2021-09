Enfermeiros denunciam falta de vacinas contra a gripe nos Centros de Saúde

Foto: Fernando Nobre - RTP

Os enfermeiros voltam a mostrar descontentamento com o governo, desta vez pela falta de vacinas contra a gripe nos Centros de Saúde. A vacinação está prevista começar esta semana, mas, de acordo com os enfermeiros, não há vacinas.