Foto: Fernando Nobre - RTP

Terminou às 8h00 desta terça-feira a greve nacional dos enfermeiros. A adesão, de acordo com a vice-presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, atingiu os 80 por cento. Raquel Bolas revela que está marcada para quarta-feira uma reunião com o secretário de Estado da Saúde.