Enfermeiros em greve nacional entre 11 e 15 de setembro

RTP 25 Ago, 2017, 15:57 / atualizado em 25 Ago, 2017, 16:29 | País

A greve nacional, marcada para 11 e 15 de setembro, abrange toda a classe dos enfermeiros que reclama o regime de 35 horas de trabalho semanal para todos os enfermeiros e a criação da categoria de enfermeiro especialista na carreira de enfermagem, com respetivo aumento salarial.



Os enfermeiros ainda esperam conseguir chegar a acordo com o Governo e dão até 30 de agosto para que o executivo dê resposta às reivindicações. A última greve de enfermeiros esteve agendada entre 31 de julho e 4 de agosto, mas acabou por ser cancelada.



A marcação da greve tem origem no protesto dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, que ainda hoje pediram uma audiência ao Presidente da República. Desde quinta-feira que estes enfermeiros estão num protesto de zelo, não desempenhando as funções especializadas pelas quais ainda não são pagos, afetando os blocos de parto.



Os enfermeiros de obstetrícia já tinham realizado em julho o mesmo protesto, interrompendo-o para negociações com o Governo. Na quarta-feira, decidiram regressar hoje à luta pelo que dizem ser a falta de resposta política às suas exigências.



O ministro da Saúde chegou a pedir um parecer sobre o protesto realizado em julho, tendo o conselho consultivo da Procuradoria-geral da República (PGR) concluído que os enfermeiros especialistas podem ser responsabilizados disciplinar e civilmente, bem como incorrer em faltas injustificadas.



Além da saúde materna e obstetrícia, as especialidades de enfermagem atualmente reconhecidas são a enfermagem comunitária, a médico-cirúrgica, a de reabilitação, a de saúde infantil e pediátrica, e ainda a de saúde mental e psiquiátrica.



c/ Lusa