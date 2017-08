Engenheiro alerta para risco sísmico de obras sem controlo em Portugal

O engenheiro Carlos Martins, Professor de Engenharia Civil da Universidade do Algarve, diz que se um edifício se desmoronasse com um abalo desta intensidade seria resultado de um "acumular de erros trágicos num mesmo objeto".



Carlos Martins refere contudo que um abalo de maior intensidade pode provocar estragos muito importantes. O verdadeiro teste aos edifícios é dado com um abalo de magnitude sete ou acima, afirma.



Sob o ponto de vista regulamentar, Portugal está avançado, contudo o engenheiro duvida que as normas sejam "concretizáveis" em termos de projeto e de edificação.