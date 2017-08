Sismo de magnitude 4.3 sentido em Lisboa

RTP 17 Ago, 2017, 08:09 / atualizado em 17 Ago, 2017, 08:38 | País

De acordo com o portal do Instituto do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado pelas 7h44 “nas estações da Rede Símica do Continente” e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a leste-nordeste de Sobral de Monte Agraço.





SISMO (Continente) / Mag 4.3 / 4 km E-NE Sobral_de_Monte_Agra?o, aprox. / 17-Ago-2017 07:44:59 (hora local) / +Info: https://t.co/uL4WAowaky — IPMA (@ipma_pt) August 17, 2017

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Vila Franca de Xira e na cidade de Lisboa", confirma odo IPMA.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera este foi o terceiro sismo com epicentro em Sobral de Monte Agraço desde terça-feira. Há registo de dois abalos na vila no dia 15, às 11h16 e às 11h22, com magnitude de 2,9 e 2,5 na escala de Richter, respetivamente.