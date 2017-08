Casas devem ser preparadas para aguentar sismos pouco intensos

O engenheiro Carlos Sousa Oliveira, do Instituto Superior Técnico refere que tem havido vários sismos mas sublinha que este foi o que teve maior magnitude, dentro dos padrões normais.



O epicentro do sismo de hoje, em Sobral de Monte Agraço, fica relativamente perto de Benavente onde em 1909 se deu um sismo de magnitude 6.3. Um abalo semelhante "pode ocorrer a qualquer altura", referiu ainda o engenheiro do IST.



Quanto ao futuro é "prematuro fazer alguma coisa". "Temos de estar com atenção", afirma.



"Os sismos nunca são previsíveis", lembra, mas têm um histórico que se repete. Contudo "as roturas que se dão nas falhas não se antecipam".



Este sismo, explica Carlos Sousa Oliveira, teve um dos valores de magnitude mais alto do período recente, o que nos mostra que "a terra está viva" e requer "atenção".



No IST existe um curso para preparar as pessoas para sismo de fraca intensidade mas que podem derrubar objetos ou prateleiras.



O curso passa por ensinar as pessoas como reagir e como preparar uma casa para um terramoto.