Entre críticas ao MP e ao jornalismo, Sócrates nega relação de proximidade com Salgado

"Toda a gente sabe que o dr. Ricardo Salgado tinha amigos na direita, não na esquerda", assinalou, lembrando a proximidade do antigo banqueiro com figuras como Cavaco Silva, Durão Barroso, Passos Coelho e Marcelo Rebelo de Sousa.

Grande parte do que diz o Ministério Público é ajudado pelo jornalismo", considerou. Criticou ainda o papel do jornalismo neste caso. "Talvez vocês possam refletir convosco próprios e pensar como é que o jornalismo português permitiu que esta revisão histórica tão fraudulenta pudesse ter tido êxito durante estes dez anos.", considerou.

José Sócrates vincou, nas declarações aos jornalistas, que não foi amigo de Ricardo Salgado e que essa é "uma mentirola" com vários anos.





José Sócrates considerou que os jornalistas portugueses "ouvem só o Ministério Público". Salienta ainda que eventuais críticas à Procuradoria-Geral da República ou que visem "qualquer instituição em democracia" são legítimas.





"As instituições devem ver essas críticas como um convite à sua melhoria, não como uma crítica que pretende destruir seja quem for”, completou.



"Mentira do Ministério Público é propalada há 12 anos"







Pedro Passos Coelho, Durão Barroso e José Sócrates foram ouvidos esta terça-feira em Tribunal como testemunhas no julgamento do Caso EDP.Os três antigos chefes do Governo são testemunhas indicadas por Manuel Pinho. O antigo ministro da Economia está a ser julgado por suspeitas de crimes de corrupção e branqueamento de capitais.

Questionado pelos jornalistas sobre se sabia dos pagamentos efetuados a Manuel Pinho, José Sócrates reagiu com indignação. "Essa pergunta é insultuosa. Claro que não sabia, claro que não sabia. Está a fazer essa pergunta como uma provocação”, atestou.





O ex-primeiro-ministro assinalou ainda que os pagamentos em causa correspondem a um contrato "decidido e assinado antes de Manuel Pinho ter ido para o Governo". Afirmou também ter a "convicção" de que o ex-ministro da Economia não recebeu dinheiro de forma indevida.







Negou também que o Governo tenha prestado qualquer favorecimento indevido ao grupo BES e considerou que se trata de uma "mentira do Ministério Público" que é "propalada há 12 anos".



O Ministério Público (MP), sublinha, "diz que houve um favorecimento ilegal à EDP e agora estão num tribunal 12 anos depois com tudo menos a EDP. Este processo transformou-se num processo sem EDP", criticou.





"É absolutamente escandaloso que o Ministério Público considere, ao fim de 12 anos, que continua a investigar. Ao fim de 12 anos o Ministério Público não tem esse direito, com esse tempo o Ministério Público transforma a presunção de inocência numa presunção pública de culpabilidade".



"O MP tem um prazo para acabar o inquérito, não pode demorar 12 anos. Ao fim de 12 anos não arranjaram nada contra o Governo, não arranjaram porque é falso. O Governo nunca beneficiou a EDP", argumentou ainda.





José Sócrates concluiu a declaração considerando que essa conclusão é "fácil" de retirar com a leitura da "investigação aprofundada da Comissão Europeia".







Algo que a comunicação social não faz, diz o ex-primeiro-ministro. "Só leem aquilo que o MP vos diz para ler. Acho que é pouco, deviam ter uma leitura mais crítica daquilo que o MP diz", apontou.