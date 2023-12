Sócrates fala em "ataque político disfarçado de reflexão" de Passos contra Costa

José Sócrates é ouvido esta terça-feira em tribunal no âmbito do caso EDP. Questionado sobre as palavras proferidas de manhã por Pedro Passos Coelho, segundo o qual António Costa saiu do cargo por "indecente e má figura", o antigo primeiro-ministro socialista falou num "ataque político disfarçado de reflexão".

(em atualização)



“Com franqueza, estamos para ver quem fez má figura: se foi o primeiro-ministro, se foi o Ministério Público ou se foi a oposição. Mas daqui a uns meses saberemos”, rematou.



Sobre o caso acerca do qual vai testemunhar, José Sócrates disse ir a tribunal para “repor a verdade dos factos e testemunhar a favor do doutor Manuel Pinho”.



“A verdade é que nunca o meu Governo nem o doutor Manuel Pinho favoreceram o Grupo Espírito Santo de nenhuma forma. Nunca houve nenhum benefício ilegítimo. Isso é falso, é um relato que tem sido repetido pelo Ministério Público ao longo de 12 anos, criando um embuste enorme que não tem nenhum tipo de fundamento nem de sustentação”, assegurou.



O antigo chefe de governo frisou ainda que “Manuel Pinho foi um ministro muito importante” no seu Governo, nomeadamente no desenvolvimento do plano tecnológico.