Entregou-se o militar da GNR que se barricou no posto da Guarda de Felgueiras
O militar barricou-se no posto de Felgueiras pelas três da tarde de ontem, mas acabou por se entregar esta quarta-feira após negociações. Está condenado a 13 anos de prisão por burla.
O militar que estava barricado no posto de Felgueiras pretendia evitar o cumprimento do mandado de condução à cadeia, mas acabou por se entregar durante a madrugada após negociações.
O militar da GNR está condenado a 13 anos de prisão por burlas superiores a 400 mil euros.
Este elemento da Guarda barricou-se ao início da tarde no interior do posto da GNR de Felgueiras.
Está atualmente colocado no posto de Felgueiras, enquanto aguarda o desfecho de recursos pendentes.
Em novembro de 2022, o Tribunal de Guimarães (tribunal de primeira instância) condenou o arguido por dezenas de crimes de instigação de burla qualificada e por branqueamento de capitais, aplicando-lhe, em cúmulo jurídico, a pena única de 13 anos de cadeia, assim como a proibição do exercício de funções de GNR por um período de cinco anos.
Após recursos, a pena viria a ser confirmada, primeiro, em junho de 2024, pelo Tribunal da Relação de Guimarães, e em março deste ano, pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).
Na acusação, o Ministério Público (MP) sustentava que o esquema passou por o pai do GNR, "muito conhecido, considerado e com boa reputação na sua área de residência, acolitado pela sua mulher sempre que necessário, pedir dinheiro emprestado a pessoas que nele confiavam, geralmente pessoas de idade, enganando-as com uma simulada situação de urgência e aflição".
Segundo o MP, através deste esquema de burlas, conseguiram mais de 400 mil euros, os quais permitiram uma vida de luxo ao filho (GNR) e à mulher, auditora de justiça.
Em relação à esposa do militar da GNR, o STJ manteve a pena suspensa de quatro anos e meio a que tinha sido condenada por branqueamento.
Os pais do militar da GNR também foram condenados.