Entrevista a Ana Jorge. Provedora da Santa Casa admite "risco" de 20 milhões em prejuízos

No, a qual deverá estar concluída até outubro.. “Mas estamos neste momento em negociações e aguardamos os resultados da auditoria que está a decorrer também no Brasil”, em busca de soluções para que "o risco não seja dessa natureza", afirmou a administradora.

Ana Jorge revelou que foi possível, para o orçamento de 2024, evitar a alienação de bens da Santa Casa e a retração nos apoios sociais prestados de acordo com a missão da instituição.

, como aos sem-abrigo, creches e jardins de infância, garantiu.A provedora sabia que ia ser necessário encontrar formas de aumentar as receitas e diminuir gastos, mas admitiu alguma surpresa com a situação que encontrou.

Entrevista na íntegra à provedora da Santa Casa da Misericórdia, Ana Jorge

Ana Jorge frisou que esta se pode ter devido ao “aumento de atividade da Santa Casa” que se alargou para além do âmbito tradicional da cidade de Lisboa e que é financiada “por 26 por cento das verbas globais dos jogos sociais”.A administração da Santa Casa pretende agora, exemplificou, renegociar protocolos e contratos de prestação de serviços, assim como os acordos de empresa estabelecidos com as duas centrais sindicais, de forma a garantir melhores condições e melhor gestão da instituição.

Apoios desportivos



“O que ficou combinado na reunião que houve entre a Santa Casa e o Governo foi que as federações que se manifestaram teriam os seus apoios garantidos”, devido à “proximidade dos Jogos Olímpicos”, explicou.Já a Santa Casa mantém os apoios e financiamentos desportivos “que vêm dos jogos sociais” definidos por lei. “Nada disso foi alterado”, frisou, revelando que estas verbas ascendem a 82 milhões de euros por ano.. A provedora disse ainda que estão a ser desenvolvidos “critérios” mais “explícitos” para a atribuição dos apoios, que virão a ser públicos.

“Missão é apoio à área social”

Ana Jorge frisou, todavia, que, pelo apoio à área do desporto em geral.“A missão da Santa Casa é o apoio à área social, à área da educação”, lembrou Ana Jorge, referindo que atualmente “não é possível conciliar os dois lados da forma como tem sido feita”.