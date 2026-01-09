Entrevista à RTP. Enfermeira-diretora do Amadora-Sintra acusa Governo de falta de apoio

Em entrevista à RTP, Luisa Ximenes acusa o Governo de falta de apoio, ao manter em funções durante vários meses uma administração demissionária.





"Tive de tomar uma posição para apressar a rápida substituição deste Conselho de Administração porque um Conselho de Administração fragilizado, com presidente demitido, é óbvio que não tem autoridade, não tem respeito, nunca poderá incutir uma estratégia de disciplina”, afirmou a responsável.





A responsável critica também a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. No Amadora-Sintra, os tempos de espera nas urgências, superiores a dez horas, terão estado na origem dos pedidos de escusa de responsabilidade de mais de uma centena de enfermeiros.





"Estamos em dois anos de Governo e o que vejo sistematicamente são planos. Até me dá vontade de rir, há 27 anos que sou enfermeira gestora, a quantidade de administrações que eu vi entrar e sair. Quando entram lá vem o diagnóstico. Depois lá vem o plano de ação. Mas depois não há execução", adianta a enfermeira-diretora.





Luísa Ximenes tinha sido convocada pela ministra da Saúde para uma reunião esta sexta-feira às 18h00 na sequência da demissão apresentada. O gabinete da ministra cancelou o encontro alegando motivos de força maior.

