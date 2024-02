Entrevista à RTP. Inês Sousa Real diz que é impossível o PAN entender-se com a AD e Chega

José Sena Goulão - Lusa

Inês Sousa Real rejeita entendimentos com a Aliança Democrática (AD) e com o Chega e admite entendimentos ao centro e à esquerda. Em entrevista ao jornalista Hugo Gilberto, na RTP, a líder do PAN afirmou que a entrada de Passos Coelho na campanha e a hipótese de um novo referendo à interrupção voluntária da gravidez reforçam as linhas vermelhas que separam o PAN do que descreveu como sendo a direita conservadora e extremista.