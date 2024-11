Entroncamento. Estratégia Local de Habitação encontra teto para 450 pessoas a viverem sem condições

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

Há quatro anos foram sinalizadas as situações de carência habitacional existentes no concelho para apoiar cerca de meio milhar de pessoas, de quase 200 familias. Estão em obra parte das 64 habitações previstas e a construção de 120 novas.





O que acaba de ser aprovado pelo municipio é o que faltava para dar um teto digno a quase 450 pessoas com carências habitacionais na cidade, um problema que o investimento global de 24 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência vem ajudar a resolver.



Daqui a dois anos o presidente da Câmara do Entroncamento, ouvido pela Antena 1, espera que todas as casas, novas e reabilitadas, estejam entregues.