Environmental Bike. Uma bicicleta que faz som e música a partir da qualidade do ar

A bicicleta sónica tem sido desenvolvida em Berlim e em outras cidades do mundo. Agora o projeto está por estes dias em Lisboa no âmbito do Festival Lisboa Soa - festival dedicado a projetos artísticos dedicados ao som.





As bicicletas encontram-se no Campo Mártires da Pátria até dia 27, e possível passear gratuitamente nos dias úteis entre as 14 e as 18, no fim de semana entre as 11 e as 18.





O Festival Lisboa Soa está espalhado por vários espaços da cidade com instalações sonoras, por exemplo, na Estufa Fria, Palácio Sinel de Cordes, Goethe Institut ou Panteão, entre outros.