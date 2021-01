Epidemiologista Manuel Carmo Gomes não compreende decisão de manter escolas abertas

O epidemiologista diz que este confinamento é, em vários aspetos, menos duro do que o verificado nos meses de março e abril. Na altura, foram necessários quase dois meses para achatar a curva de contágios. Por isso, este especialista teme que, desta vez, o país vá demorar ainda mais tempo para conseguir reduzir a pressão nos internamentos hospitalares. O epidemiologista não compreende a decisão do Governo de manter as aulas no regime presencial.