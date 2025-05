Época balnear abre com 81 praias Zero Poluição, mais 22 que em 2024

A época balnear de 2025 está prestes a começar e com ela a procura das melhores praias.





Em comunicado, a associação ambientalista ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável revela um conjunto das praias sem poluição identificando 55 no continente, 20 nos Açores e seis na Madeira.





Ao todo são 81, mais 22 do que no ano passado.





Por concelhos: Torres Vedras destaca-se com 11 Praias ZERO Poluição



A listagem das 81 praias Zero Poluição no total do país, abrangem áreas balneares em 39 concelhos, o que representa 12 por cento do total das 673 águas balneares existentes.





Entre as subidas e descidas no quadro das praias Zero, entraram 41 novas e saíram 19, em relação ao ano passado.







O município com o maior número de Praias Zero é Torres Vedras, contabilizando 11 praias.





No distrito de Setúbal, o concelho de Grândola soma sete praias. Alcobaça, no distrito de Leiria, lista quatro praias.





A Zero destaca ainda a classificação de duas praias interiores, Alqueidão e Montes, ambas localizadas no concelho de Tomar, distrito de Santarém.





“De salientar que é extremamente difícil conseguir um registo incólume ao longo de três anos nas zonas balneares interiores, muito mais suscetíveis à poluição microbiológica. À exceção de duas praias interiores, todas as restantes praias são costeiras”, aponta a associação.







Observa ainda: "Este facto é um indicador do muito que ainda há a fazer para garantir uma boa qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal, o que requer esforços adicionais ao nível do saneamento urbano e das empresas".







Na lista de concelhos com pelo menos uma Praia Zero Poluição entraram os municípios de Angra do Heroísmo (Açores), Grândola (Setúbal), Ílhavo (Aveiro), Lajes das Flores (Açores), Lourinhã (Leiria), Olhão (Faro), Peniche (Leiria), Santa Cruz (Madeira), Santiago do Cacém (Setúbal), Sines (Setúbal), Tomar (Santarém) e Torres Vedras (Lisboa)





Recomendações da ZERO: vigilância, qualidade da água e lixo

A organização ambiental ZERO deixa também alguns alertas e recomendações para as entidades e banhistas.





“Por razões ambientais e de segurança, só devem ser frequentadas praias classificadas como zonas balneares, onde se conhece a qualidade da água e onde haja vigilância", aconselha.







Adverte que "não devem ser deixados quaisquer resíduos na praia e, sempre que possível, devemos encaminhá-los através da recolha seletiva".





E reitera que deve-se "preservar a paisagem e os ecossistemas envolventes das zonas balneares, evitando o pisoteio de dunas e outras áreas sensíveis”.





De acordo com a denominação da Agência Portuguesa do Ambiente, os requisitos para se garantir uma praia Zero Poluição são vários. Passam sobretudo por identificar as praias que, ao longo das três últimas épocas balneares (no caso, 2021, 2022 e 2023), não só tiveram sempre classificação “excelente” como apresentaram valores zero ou inferiores ao limite de deteção em todas as análises efetuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na legislação (Escherichia coli e Enterococos intestinais).



Conheça a lista

Continente



ALCOBAÇA, ÁGUA DE MADEIROS, COSTEIRA



ALCOBAÇA, LÉGUA, COSTEIRA



ALCOBAÇA, PEDRA DO OURO, COSTEIRA



ALCOBAÇA, POLVOEIRA, COSTEIRA



ALJEZUR, ODECEIXE-MAR, COSTEIRA



ALJEZUR, VALE DOS HOMENS, COSTEIRA



ALJEZUR, VALE FIGUEIRAS, COSTEIRA



CALDAS DA RAINHA, PRAIA DO MAR, COSTEIRA



CAMINHA, FORTE DO CÃO, COSTEIRA



FARO, BARRETA, COSTEIRA



FARO, CULATRA-MAR, COSTEIRA



FARO, ILHA DO FAROL-MAR, COSTEIRA



GRÂNDOLA, ABERTA NOVA, COSTEIRA



GRÂNDOLA, ATLÂNTICA, COSTEIRA



GRÂNDOLA, CAMARINHAS, COSTEIRA



GRÂNDOLA, COMPORTA, COSTEIRA



GRÂNDOLA, MELIDES, COSTEIRA



GRÂNDOLA, PEGO, COSTEIRA



GRÂNDOLA, TRÓIA-BICO DAS LULAS, COSTEIRA



ÍLHAVO, COSTA NOVA, COSTEIRA



LOURINHÃ, PERALTA, COSTEIRA



MAFRA, S. LOURENÇO, COSTEIRA



MATOSINHOS, AGUDELA, COSTEIRA



NAZARÉ, SALGADO, COSTEIRA



ODEMIRA, ALTEIRINHOS, COSTEIRA



OLHÃO, ARMONA-RIA, COSTEIRA



OLHÃO, FUSETA-MAR, COSTEIRA



PENICHE, CONSOLAÇÃO, COSTEIRA



PENICHE, CONSOLAÇÃO NORTE, COSTEIRA



PENICHE, S. BERNARDINO, COSTEIRA



SANTIAGO DO CACÉM, COSTA DE SANTO ANDRÉ, COSTEIRA



SESIMBRA, BICAS, COSTEIRA



SESIMBRA, LAGOA DE ALBUFEIRA-MAR, COSTEIRA



SINES, SÃO TORPES, COSTEIRA



SINTRA, GRANDE, COSTEIRA



TAVIRA, BARRIL, COSTEIRA



TAVIRA, ILHA DE TAVIRA-MAR, COSTEIRA



TAVIRA, TERRA ESTREITA, COSTEIRA



TOMAR, ALQUEIDÃO, INTERIOR



TOMAR, MONTES (ALB.CASTELO BODE), INTERIOR



TORRES VEDRAS, AMANHÃ (SANTA CRUZ), COSTEIRA



TORRES VEDRAS, AZUL, COSTEIRA



TORRES VEDRAS, CENTRO (SANTA CRUZ), COSTEIRA



TORRES VEDRAS, FÍSICA (SANTA CRUZ), COSTEIRA



TORRES VEDRAS, FOZ DO SIZANDRO-MAR, COSTEIRA



TORRES VEDRAS, MIRANTE (SANTA CRUZ), COSTEIRA



TORRES VEDRAS, NAVIO, COSTEIRA



TORRES VEDRAS, PISÃO (SANTA CRUZ), COSTEIRA



TORRES VEDRAS, SANTA HELENA, COSTEIRA



TORRES VEDRAS, SANTA RITA-NORTE, COSTEIRA



TORRES VEDRAS, SANTA RITA-SUL, COSTEIRA



VIANA DO CASTELO, ÍNSUA, COSTEIRA



VILA DO BISPO, FURNAS, COSTEIRA



VILA DO BISPO, INGRINA, COSTEIRA



VILA DO BISPO, ZAVIAL, COSTEIRA



Açores



ANGRA DO HEROÍSMO, BAÍA DO REFUGO, COSTEIRA



HORTA, FAJÃ, COSTEIRA



LAJES DAS FLORES, FAJÃ, GRANDE COSTEIRA



LAJES DO PICO, LAJES (MARÉ), COSTEIRA



LAJES DO PICO, MANHENHA, COSTEIRA



LAJES DO PICO, PONTES, COSTEIRA



MADALENA, BAIXAS, COSTEIRA



MADALENA, CAIS MOURATO, COSTEIRA



PONTA DELGADA, MILÍCIAS, COSTEIRA



POVOAÇÃO, PRAIA DO FOGO (RIBEIRA QUENTE), COSTEIRA



PRAIA DA VITÓRIA, BISCOITOS, COSTEIRA



PRAIA DA VITÓRIA, ESCALEIRAS, COSTEIRA



SANTA CRUZ DA GRACIOSA, BARRO VERMELHO, COSTEIRA



SÃO ROQUE DO PICO, FURNA DE SANTO ANTÓNIO, COSTEIRA



SÃO ROQUE DO PICO, POÇAS DE SÃO ROQUE, COSTEIRA



VELAS, POÇA DOS FRADES, COSTEIRA



VELAS, PREGUIÇA-VELAS, COSTEIRA



VILA DO PORTO, ANJOS, COSTEIRA



VILA DO PORTO, FORMOSA, COSTEIRA



VILA DO PORTO, MAIA, COSTEIRA



Madeira



CALHETA, PORTINHO, COSTEIRA



PORTO MONIZ, PORTO DO SEIXAL, COSTEIRA



PORTO SANTO, PORTO SANTO-CABEÇO DA PONTA, COSTEIRA



PORTO SANTO, PORTO SANTO-CALHETA, COSTEIRA



PORTO SANTO, PORTO SANTO-LAGOA, COSTEIRA



SANTA CRUZ, BOAVENTURA, COSTEIRA



