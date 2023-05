Época balnear começa esta semana com falta de nadadores-salvadores

Durante o ano passado, foram encontrados casos de nadadores-salvadores a vigiar as praias de forma ilegal, com o curso por terminar. É o que reconhece à Antena 1 o diretor do Instituto de Socorros a Náufragos, Paulo Rodrigues Vicente.Na semana em que começa oficialmente a época balnear, os nadadores-salvadores alertam que há profissionais, sobretudo da América do Sul, que vêm para Portugal sem o certificado que lhes permite trabalhar cá e que acabam por ficar em situações complicadas.Quem o admite é Marco Montemezzo, nadador-salvador coordenador na Praia da Rocha, em Portimão, e responsável pelo protocolo assinado entre Portugal e Brasil, que traz brasileiros e argentinos para Portugal., da jornalista Marta Pacheco, que retrata a situação da vigilância e segurança das praias portuguesas.