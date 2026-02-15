Equipas irlandesas ajudam a repor eletricidade na região de Leiria

A operadora irlandesa ESB Networks enviou equipas, incluindo a Gaeltec Utilities, para Portugal para apoiar a E-Redes na reparação da rede elétrica após as tempestades Kristin e Leonardo. Depois de uma grande tempestade na Irlanda, em 2025, a portuguesa E-Redes disponibilizou-se para ir ajudar. Agora a ESB retribuiu.





“Não há heróis aqui. Viemos para ajudar, mas todos nós temos família em casa e todos nós, eventualmente, vamos voltar para casa seguros”.

Toda a ajuda é bem-vinda e, no rescaldo de uma vaga de tempestades que assolou a zona centro do país, faz sempre falta mais um par de mãos para pôr tudo em ordem e restabelecer a normalidade. As imagens de destruição provocada pelo mau tempo atravessaram fronteiras e houve quem se voluntariasse para vir a Portugal ajudar.Em Fátima estão hospedados, contou Ricardo Valente, da ESB na Irlanda.Entre os técnicos e operadores há irlandeses e portugueses emigrados na Irlanda, que têm ajudado também com a questão linguística., explicou o responsável pelo Centro de Treinos das Equipas da ESB na Irlanda.Trouxeram 15 elementos que são portugueses, o que facilita bastante aqui a lidar com a E-Redes e com a população que encontramos”.As imagens das casas destruídas, sem telhado, as árvores caídas, as cheias e a danos de grande parte da rede elétrica portuguesa correram mundo nas últimas semanas. E a operadora irlandesa disponibilizou-se para pôr mãos à obra., confirmou Ricardo Valente, que admitiu queDepois de acertados os pormenores com a E-Redes, as equipas da ESB fizeram “cerca de dois dias e meio de viagem”., disse o português emigrado na Irlanda há 18 anos.Embora todos os técnicos e operacionais no terreno estejam preparados para trabalhar com a rede elétrica, há alguns desafios para estes trabalhadores estrangeiros porque a estrutura da rede elétrica em Portugal não é igual à da Irlanda.sublinhou o responsável.Enquanto Ricardo Valente explicava os procedimentos de segurança antes de qualquer operação no terreno, uma pequena equipa de técnicos de redes patrulhava a área onde ia reparar cabos e reestabelecer a energia na localidade de Aroeira, em Leiria.Depois da segurança garantida e de os técnicos da E-Redes desligarem os pontos em tensão que serão manuseados, as equipas entram em ação.As autoridades locais têm repetido que os esforços para recuperar a região e restabelecer a energia começaram desde o primeiro dia, mas que todo o processo pode levar muito tempo. E mesmo com ajuda extra, são operações especializadas e demoradas. Além de estarem a ser atrasadas e dificultadas devido ao mau tempo., afirmou Ricardo Valente, sublinhando que os “danos aqui são extremamente grandes”.Comparando com situação idêntica na Irlanda, em janeiro de 2025, o operador português considera que em Portugal passou “uma tempestade sem precedentes”.Antes de as equipas começarem a operar no terreno há procedimentos:“Temos cerca de 35 veículos especializados que vieram da Irlanda, entre veículos da ESB e veículos da Gaeltec, e cerca de 60 homens – desde operadores de rede a técnicos de redes e management”.“Nós estamos aqui desde domingo e, desde esse dia, temos estado em alerta amarelo e laranja de chuva., ironizou.Ricardo Valente vive na Irlanda, país que escolheu para se fixar e constituir família. Mas começou a trabalhar em Portugal como técnico de telecomunicações móveis. Hoje em dia é responsável pelo Centro de Treinos das Equipas da ESB na Irlanda e foi um dos que se disponibilizou para vir ao país de origem ajudar no rescaldo da tempestade., disse sem hesitar, antes de retomar as operações com a equipa no terreno.À semelhança da irlandesa ESB, outras operadoras de rede europeia disponibilizaram-se para vir trabalhar em cooperação com a E-Redes na recuperação da rede elétrica nas zonas afetadas pelo mau tempo.De acordo com Ricardo Valente,. Apesar de ainda não haver “contratos assinados”, jápara, em situações como esta, as operações de cooperação e reestruturação estarem “mais automatizadas e sejam acionadas o mais depressa possível”.É necessário garantir a cooperação entre as operadoras porque “é sempre difícil prever o quão grande é a próxima tempestade”., referiu.E considerando o aumento destes eventos climáticos, o responsável de operações explicou que não é fácil adaptar e mudar a rede elétrica para o subsolo, para não estar sujeita às situações climatéricas., argumentou.“São situações difíceis”, concluiu.Entre os trabalhos de restabelecimento de energia na Aroeira, Tom Kavanaghn contou que é a primeira vez que está em Portugal para trabalhar e lamentou a falta de sol, tão procurado pelos irlandeses.“Já cá estive em férias antes. Estive em Albufeira a jogar golfe. Mas é a primeira vez que estou aqui a trabalhar”, disse o técnico irlandês da ESB, que esperava melhor tempo depois da tempestade: “trouxe uns calções, mas nunca consegui usá-los”.Na Irlanda está acostumado ao frio e à chuva. Mas em Portugal esperava dias melhores até para poder trabalhar.Apesar das condições dificultarem e de ser um trabalho pesado, Tom assegurou que a equipa não quer voltar já e vai continuar a ajudar.