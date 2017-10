Partilhar o artigo ESA escolhe satélite do IST para colocar em órbita Imprimir o artigo ESA escolhe satélite do IST para colocar em órbita Enviar por email o artigo ESA escolhe satélite do IST para colocar em órbita Aumentar a fonte do artigo ESA escolhe satélite do IST para colocar em órbita Diminuir a fonte do artigo ESA escolhe satélite do IST para colocar em órbita Ouvir o artigo ESA escolhe satélite do IST para colocar em órbita