"Escassez de efetivo". Sindicato da PSP pede reunião urgente a IGAI

O objetivo do encontro é fundamentar presencialmente estas queixas e exigir medidas que ponham fim à normalização do abuso sobre os profissionais da PSP.

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia apela a uma reunião urgente com o inspetor-geral da Administração Interna (IGAI) na sequência do que descreve como agravamento das condições de trabalho e reiterada falta de resposta aos problemas que afetam os polícias.A estrutura destaca que(com ou sem despacho de exceção)".Uma prática que, para a ASPP/PSP, "está focada em assegurar serviços remunerados e formações" e "ignora a dimensão humana do polícia".Alem disso, a estrutura sindical alerta para as consequências diretas do cenário: “; Insegurança Operacional: O; Desrespeito Estatutário:”.No documento, a ASPP/PSP sublinha ainda os pontos críticos que considera que exigem uma intervenção imediata, e dá exemplos: “Inexistência de horas suplementares na PSP;; Falta de compensação posterior pela supressão de folgas;; Ausência de políticas governamentais que resolvam problemas estruturais”.Em declarações à Antena 1, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Paulo Santos, traça um retrato de exaustão.Paulo Santos frisou que há “profissionais a trabalhar 28 dias seguidos, que andam armados e conduzem carros de patrulha”, que obriga a “uma destreza, quer psíquica, quer física para responder a ocorrências policiais”.