"Escassez de recursos humanos". A radiografia do RADIS à Saúde em Portugal

Foto: Estela Silva - Lusa

mais de metade das primeiras consultas no SNS ultrapassaram, no ano passado, o tempo máximo de resposta. Por outro lado, o número de doentes sem médico de família diminuiu. O Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde, conhecido esta quarta-feira, revela que. Por outro lado, Noventa e sete páginas compõem a análise do RADIS: uma radiografia assinada pela Convenção Nacional de Saúde.



Apenas 49,7 por cento das consultas tiveram lugar, segundo este relatório, dentro do tempo adequado - uma diminuição face a 2023. Entre as causas está a "escassez de recursos humanos" e o "aumento da procura devido ao envelhecimento" da população.



O pior desempenho pertence à região do Tâmega e Sousa. Já a taxa mais elevada de consultas dentro do tempo legal registou-se no Alentejo Litoral.



Na especialidade de Oncologia, a situação revela-se mais preocupante.



No primeiro semestre de 2024, mais de 60 por cento das primeiras consultas ultrapassaram o tempo legal. Nos doentes muito prioritários, a percentagem ascende aos 80 por cento. O RADIS aponta uma "sobrecarga da procura" e "insuficiência de resposta".



Quanto ao domínio dos cuidados continuados, o número de utentes à espera de vaga, que vinha a crescer desde 2021, chegou aos 1.804 em 2023. A primeira inversão desta tendência registou-se no ano passado. É no norte do país que mais se espera por uma vaga.





Entre as metas definidas pelo Governo para os cuidados de saúde primários figura a universalização dos médicos de família. Em 2023, 16,3 por cento dos habitantes não tinham clínico atribuído, percentagem que diminui em 2024. Ainda assim, a concretização da meta está distante: há 1,5 milhões de portugueses sem médico de família.



O relatório reconhece "resiliência" e capacidade de inovação ao Serviço Nacional de Saúde. Todavia, recomenda que se crie pontes entre Saúde, Segurança Social e Educação.



É urgente, segundo o RADIS, um "pacto de regime entre partidos, corporativismos e posições ideológicas".