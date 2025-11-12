Um terço dos portugueses apresenta dupla cobertura de saúde

Roza Azevedo - Antena 1





No Relatório de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde, divulgado esta quarta-feira, conclui-se também que a dupla cobertura em saúde tem estado sempre a aumentar na última década.De acordo com os especialistas que produziram este estudo, tem na base uma fragmentação cada vez maior do acesso aos cuidados de saúde.