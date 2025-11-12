País
Um terço dos portugueses apresenta dupla cobertura de saúde
Um em cada três portugueses tem dupla cobertura de saúde, acedendo ao Serviço Nacional de Saúde e ao privado através de um seguro. Um valor que é três vezes mais em comparação com o resto da Europa.
No Relatório de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde, divulgado esta quarta-feira, conclui-se também que a dupla cobertura em saúde tem estado sempre a aumentar na última década.Roza Azevedo - Antena 1
De acordo com os especialistas que produziram este estudo, tem na base uma fragmentação cada vez maior do acesso aos cuidados de saúde.