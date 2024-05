Escola abre inquérito a agressões entre alunos, linchamento de criança nepalesa excluído

"Face às notícias surgidas na comunicação social, o diretor do agrupamento tomou conhecimento, no final da semana passada, de relatos que indiciavam um episódio de agressão entre dois alunos, e não de um "linchamento" a envolver "cinco ou seis", ocorrido em novembro e não há "dois meses". Nenhum dos alunos é de "nacionalidade nepalesa", nem tem nove anos. Na sequência destes relatos, a direção do agrupamento abriu um processo de inquérito, que ainda decorre", adiantou o MECI em resposta à Lusa.



O jornal Observador noticiou hoje a abertura de um inquérito pela escola da Amadora onde as alegadas agressões terão ocorrido.



Na passada semana o MECI já tinha afirmado não ter qualquer indício de um linchamento de uma criança de nacionalidade nepalesa.



O Centro Padre Alves Correia (CEPAC), que denunciou o episódio, inicialmente noticiado pela Rádio Renascença, admitiu também na semana passada que "foi um erro" divulgar informações sobre a nacionalidade e a idade da criança alegadamente agredida numa escola e reconheceu que a utilização do "termo linchamento" não foi adequada.



Inicialmente o caso, que motivou a abertura de um inquérito pelo Ministério Público, foi relatado pela diretora executiva do CEPAC à Renascença como tendo na base "motivações xenófobas e racistas" por parte dos menores agressores.