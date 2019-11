Escola de formação militar em Portugal usou ilegalmente credenciais da NATO e UE

Uma escola de formação militar, em Portugal, usou ilegalmente as credenciais da NATO e da União Europeia. O sexta 9 confirmou que nenhuma destas entidades internacionais deu autorização ou reconhece esta escola que está a ser acusada de burla. O vogal da distrital do PSD Lisboa, Américo Vitorino, está envolvido na criação. Além dele, também o presidente da distrital social-democrata, Ângelo Pereira, interveio na cedência da fundação de Oeiras onde decorreram as aulas teóricas do curso cinotécnico.