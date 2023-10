Escola secundária no concelho da Marinha Grande fechada

"A escola fechou, porque choveu no seu interior. A água entrou pelo teto e, por questões de segurança, a escola foi encerrada", afirmou à agência Lusa Aurélio Ferreira.

Segundo o autarca, "o que aconteceu na escola também ocorreu em parte do edifício do Centro de Saúde".

Ainda na Marinha Grande, os dois túneis (Santos Barosa e Estrada dos Guilhermes) também inundaram, tendo um carro ficado submerso.

"Não há vítimas", adiantou Aurélio Ferreira, referindo, pelas 14:00, que o túnel da Estrada dos Guilhermes reabriu entretanto.

"Os danos principais são nos edifícios que herdámos da delegação de competências da educação e saúde que o Estado passou em muito mau estado. São edifícios que precisam de ser reabilitados e, enquanto não forem sujeitos a intervenções, estão sujeitos a problemas estruturais destes", esclareceu.

O presidente da Câmara da Marinha Grande declarou que foram registadas no concelho cerca de 100 ocorrências, distribuídas pelas três freguesias, sendo que o pico ocorreu "entre as 07:30 e 08:30".

"Estiveram envolvidos 60 operacionais, entre bombeiros, funcionários da Câmara e das juntas e do Serviço Municipal de Proteção Civil, com o apoio de 25 viaturas", referiu ainda.

De acordo com Aurélio Ferreira, há "algumas caves com águas, mas que vão ser desobstruídas pelos bombeiros".

"Como o mau tempo foi previsto, tínhamos feito reuniões de preparação para intervir assim que fosse preciso", acrescentou.

Entretanto, numa informação enviada à Lusa, a Câmara garantiu que as corporações de bombeiros da Marinha Grande e Vieira de Leiria, assim como Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana, "continuam a assegurar a vigilância e a atuar nos casos mais graves, decorrentes da chuva que se tem feito sentir por todo o concelho".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, com a passagem da depressão Aline, vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul desde o início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora, em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.