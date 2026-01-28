Escolas de Soure encerradas na quinta-feira

"Os estabelecimentos escolares da rede pública manter-se-ão encerrados no dia de amanhã (quinta-feira), por precaução e para se proceder aos trabalhos de limpeza e manutenção necessários", informou a Câmara Municipal de Soure, numa publicação nas suas redes sociais.



A autarquia ativou hoje o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil face aos efeitos provocados pela depressão Kristin no concelho de Soure.



Segundo o município, não existe previsão para o restabelecimento total do fornecimento de energia elétrica e apenas algumas operadoras de comunicações móveis se encontram a funcionar, "existindo ainda muitas falhas".



"Não há previsão para a normalização do serviço".



Todas as ligações viárias principais estão desobstruídas, mantendo-se cortada a ligação entre Soure e Sobral/Simões, na zona da Corredoura.



"A Linha do Norte ainda não está operacional, mas as equipas estão a trabalhar no local".



Na sequência da falha da rede elétrica, não há água, sendo que a Câmara Municipal apelou ao uso racionado de água.



É recomendado que a população que evite deslocações desnecessárias.



A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.



Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.



Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.



A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.