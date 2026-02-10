Escolas do concelho de Soure encerradas na quarta-feira

"Temos uma previsão de agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas, no momento em que já temos um caudal de cheia muito significativo. Assim, tomámos a decisão de encerrar as escolas", destacou.

Num vídeo difundido na rede social Facebook, há cerca de uma hora, o autarca revelou que a decisão foi tomada em coordenação com todos os órgãos de proteção civil.

"Queremos que esta maneira seja a forma mais segura de encararmos a próxima noite e o dia de amanhã [quarta-feira], onde de facto temos uma previsão muito severa em relação às condições meteorológicas", justificou.

Rui Fernandes pediu ainda, aos munícipes que estão perto da situação dos leitos de cheia, para fazerem "um esforço suplementar" para salvaguardarem os seus bens e para que não correrem riscos desnecessários.

"É ainda tempo de continuarmos vigilantes, de sermos resilientes a estas cheias que têm sido tão dolorosas para todos nós", concluiu.