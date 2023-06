Escolas fechadas. Madeira em alerta máximo devido à depressão Óscar

As regiões montanhosas e a costa sul da Madeira mantêm-se esta terça-feira, até às 15h00, sob aviso vermelho, o mais elevado da escala empregue pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A meteorologia prevê chuva e vento fortes à passagem da depressão Óscar. As escolas e a universidade estão de portas fechadas.