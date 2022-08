Esconder abusos sexuais é ocultação à justiça

Reuters

Dois bispos terão tido conhecimento de denúncias de abusos e não informaram as autoridades. No entender do jurista Pedro Marinho Falcão, era obrigação dos bispos comunicar as denúncias às entidades civis competentes, sob pena de terem de responder pelo crime de obstrução à justiça.