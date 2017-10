Escritor e encenador Jorge Listopad morre aos 95 anos

Foto: Direitos Reservados

Listopad contava com uma uma longa carreira, com encenações, por exemplo, no Teatro Nacional Dona Maria II ou no Teatro São Luiz, em Lisboa e vivia em Portugal desde os anos 50.



Jorge Listopad, que faria 96 anos a 26 de novembro, encenou cerca de 60 peças de teatro e ópera e deixa cerca de 50 obras de prosa, poesia e ensaio, em checo, português e francês, nomeadamente "Remington", "Estreitamento progressivo", "O jardim fecha às 18:30" e "Fruta tocada por falta de jardineiro".



Para a actriz Irene Cruz que trabalhou com o encenador em vários projetos teatrais diz que Listopad era uma pessoa muito pacífica e obstinada.



Também o encenador Miguel Seabra trabalhor com o escritor e explica que Listopad tinha uma vasta experiencia de vida que compartilhava com os outros.A notícia da morte de Jorge Listopad foi avançada hoje pela Escola Superior de Teatro e Cinema.