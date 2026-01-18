Presidenciais 2026. A noite eleitoral ao minuto

Ao início da tarde, haviam já votado todos os candidatos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

Até às 12h00, a afluência às urnas foi de 21,18 por cento, segundo os números da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. 16h00 era de 45,51 por cento.

O apelo à participação foi transversal aos candidatos, mas também a governantes e outras figuras da vida política portuguesa.O candidato Luís Marques Mendes manifestou-se "muito confiante" e apelou a uma "grande participação" eleitoral, num quadro em que "a situação internacional é muito difícil".