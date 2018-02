Partilhar o artigo Escritora desafia alunos a produzir textos com letras proibidas, palavras obrigatórias e regras Imprimir o artigo Escritora desafia alunos a produzir textos com letras proibidas, palavras obrigatórias e regras Enviar por email o artigo Escritora desafia alunos a produzir textos com letras proibidas, palavras obrigatórias e regras Aumentar a fonte do artigo Escritora desafia alunos a produzir textos com letras proibidas, palavras obrigatórias e regras Diminuir a fonte do artigo Escritora desafia alunos a produzir textos com letras proibidas, palavras obrigatórias e regras Ouvir o artigo Escritora desafia alunos a produzir textos com letras proibidas, palavras obrigatórias e regras