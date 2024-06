Escutas. Lucília Gago deveria ser chamada ao Parlamento, diz conselheiro de Estado

O antigo presidente do PSD, no habitual espaço de comentário na SIC, critica o silêncio da Procuradora Geral da República e considera que Lucília Gago deveria ser chamada ao Parlamento, para dar explicações sobre esta violação da lei.Marques Mendes vai mais longe e afirma que os políticos têm medo de enfrentar os abusos praticados pelo Ministério Público.O antigo líder do PSD não tem dúvidas de que o timing escolhido não foi inocente e teve como objectivo atacar António Costa.