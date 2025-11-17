País
Especialista discorda. Proteção Civil considera que resposta a tornado "foi adequada"
O segundo comandante de operações da Proteção Civil, José Ribeiro, garante que todos os procedimentos foram cumpridos antes, durante e depois do tornado que, no passado sábado, atingiu Albufeira.
O operacional da Proteção Civil assegura que as várias autoridades envolvidas nos mecanismos de resposta às populações estão coordenadas e que no sábado nada falhou.O tornado provocou a morte de uma turista britânica de 85 anos no parque de campismo de Albufeira.
Em concreto, sobre este caso de Albufeira, o especialista em alterações climáticas Duarte Costa diz o oposto: “Houve falhas das autoridades. Se há alerta de tornado para aquela zona do país, não podem ser mantidas pessoas num parque de campismo”. Duarte Costa considera que Portugal não está preparado para este tipo de fenómenos extremos e critica os sistemas de comunicação e a informação que não é cruzada, deixando o exemplo do que aconteceu no Seixal, onde duas pessoas morreram, na passada quinta-feira. Duarte Costa acusa mesmo o Estado de incumprimento na lei de bases do clima. Diz que praticamente metade dos municípios portugueses não têm plano de ação climática, que serviria, precisamente, para prevenir e reagir a estes fenómenos, ajudando as populações. O município do Seixal é um dos que não tem um plano municipal de ação climática.
