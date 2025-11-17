Especialista discorda. Proteção Civil considera que resposta a tornado "foi adequada"





O operacional da Proteção Civil assegura queEm concreto, sobre este caso de Albufeira, o especialista em alterações climáticas Duarte Costa diz o oposto:Duarte Costa considera que Portugal não está preparado para este tipo de fenómenos extremos e critica os sistemas de comunicação e, deixando o exemplo do que aconteceu no Seixal, onde duas pessoas morreram, na passada quinta-feira.Duarte Costa acusa mesmo o Estado de incumprimento na lei de bases do clima. Diz que praticamente metade dos municípios portugueses não têm plano de ação climática, que serviria, precisamente, para prevenir e reagir a estes fenómenos, ajudando as populações.