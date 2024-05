Especialista explica que queda de meteorito é fenómeno raro

"Não é o fim do mundo", começou por sossegar os telespectadores, acrescentando que "fenómenos destes acontecem", embora "não com esta magnitude".



Todos os dias, segundo o Miguel Gonçalves, "há cerca de 100 toneladas de material - pequenas rochas, poeiras - que entram pela nossa atmosfera", que tem a "notável capacidade de incinerar, desgastar cerca de 90 a 95 por cento deste material".



"O que acabámos de ver é um meteoro. Aquilo que popularmente chamamos de estrelas cadentes", explicou o especialista. "São pedaços de rochas que entram a velocidades entre os 7 e os 14 quilómetros por segundo".



Se por acaso "estas rochas conseguirem sobreviver a estes desgaste tremendo da atmosfera e se caírem na superfície da terra (...) recebe o nome de meteorito".



"Portanto, meteoro é o risco brilhante que está no céu. Se porventura conseguir sobreviver e cair na superfície da terra chama-se meteorito", explanou.



Até agora não há registo de recolha de material rochoso associado a este meteoro, por isso, não há para já meteoritos.



"Não é um dado adquirido que um meteoro dá origem a meteoritos", indicou ainda. "É raro encontrar meteoritos em zonas humanas, citadinas".



"É muito mais provável cair nos oceanos, (...) nos desertos".



Sobre a cor azul avistada no céu, o especialista explicou que se trata provavelmente de "um meteoro com grande concentração de magnésio".