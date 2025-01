Espera nas urgências hospitalares diminui ao início da tarde

Hospital Amadora-Sintra que os doentes urgentes esperam mais tempo. De acordo com o pelas 14h00, as pulseiras amarelas esperavam mais de três horas na Urgência geral. Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) esperavam pouco mais de uma hora. Na região de Lisboa, é noque os doentes urgentes esperam mais tempo. De acordo com o portal do SNS , as pulseiras amarelas esperavamna Urgência geral. Os doentes muito urgentes (pulseira laranja) esperavam pouco mais de uma hora.





Tendo registado,, a situaçãoao início da tarde peloativados pelas unidades locais de Saúde. No entanto, os bombeiros voluntários da Amadora enfrentam constrangimentos no socorro pré-hospitalar por causa das ambulâncias.

O comandante dos Bombeiros Voluntário da Amadora sublinha que “uma ambulância presa no hospital durante 40 minutos é bastante tempo”.

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, os doentes urgentes tinham que esperar 02h45 (segundo o ponto de situação às 14h00). Durante a manhã a espera ultrapassou as sete horas.



Já na urgência central do Hospital de Santa Maria o tempo médio de espera para doentes urgentes era de 01h05, longe das cerca de 17 horas registadas no domingo.







Durante a manhã desta segunda-feira, as urgências nos hospitais de Coimbra e de Portimão chegaram a nove horas de espera. No entanto, estes tempos diminuíram substancialmente à hora de almoço.



Em Portimão, 22 doentes urgentes aguardavam 01h43 na Urgência Geral, pelas 14h00. Nos Hospitais Universitários de Coimbra a espera não chegava a 60 minutos.