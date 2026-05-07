País
Esquadra do Rato. Agentes da PSP detidos começam a ser ouvidos em tribunal
Os 15 agentes detidos no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa, começaram a ser ouvidos em tribunal esta quinta-feira.
(em atualização)
Os 16 detidos no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato já começaram a ser identificados em primeiro interrogatório no Campus da Justiça, em Lisboa.
No total são 15 polícias, incluindo dois chefes da PSP, e um civil. A RTP sabe que dentro do tribunal estão 14 agentes da PSP e um civil, uma vez que um dos agentes acabou por ser libertado. A RTP também sabe que foi feito um pedido de habeas corpus.
Em causa estão suspeitas de tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade físicas qualificadas.
À entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, o advogado Tiago Melo Alves, que representa quatro dos agentes detidos, referiu que ainda é cedo para adiantar explicações sobre o caso, tendo dito que os agentes se sentem injustiçados.
A RTP apurou que o civil detido é segurança num estabelecimento de diversão noturna e que um dos polícias estava a trabalhar no aeroporto de Lisboa no momento da detenção. A operação envolveu 30 buscas. A PSP explicou que foram feitas por 14 magistrados do Ministério Público em cooperação com a PSP.
Até agora já foram detidos 24 polícias. Nove estão em prisão preventiva, dois já sabem que vão a julgamento e 15 foram detidos na terça-feira. O inquérito está em segredo de justiça.
Até agora já foram detidos 24 polícias. Nove estão em prisão preventiva, dois já sabem que vão a julgamento e 15 foram detidos na terça-feira. O inquérito está em segredo de justiça.
Em causa estão alegadas torturas e violações a pessoas vulneráveis como toxicodependentes e sem-abrigo, na sua maioria estrangeiros, na esquadra do Rato, numa investigação denunciada pela PSP.
Muitos desses abusos foram filmados e partilhados em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes.
Muitos desses abusos foram filmados e partilhados em grupos de WhatsApp com dezenas de outros agentes.
Outros sete polícias foram detidos em março de 2026 e estão a aguardar em prisão preventiva o desfecho da investigação, que poderá ou não culminar numa acusação do Ministério Público pelos mesmos crimes.
c/Lusa