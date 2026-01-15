Esquadra do Rato. Dois agentes da PSP acusados de crimes de tortura e violação

O Ministério Público conta na acusação que os agentes escolhiam maioritariamente toxicodependentes, pessoas que cometeram pequenos delitos, muitos com nacionalidade estrangeira e ilegais, ou em situação de sem-abrigo.



c/ Lusa

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), os dois polícias, de 21 e 24 anos, foram detidos em julho do ano passado, após buscas domiciliárias e nas esquadras do Bairro Alto e Rato, em Lisboa, e encontram-se em prisão preventiva. Foi a PSP que denunciou os factos em investigação.Os dois arguidos, Guilherme Leme e Óscar Borges, foram acusados pelo MP de crimes de tortura, abuso de poder, violação, ofensas à integridade física, entre outros.Na acusação é referido que os dois agentes agrediam pessoas que tinham detido comUm dos casos relatados é o dee depois levado no carro patrulha e abandonado na rua.O uso do bastão para sodomizar é relatado noutra situação, onde também foi utilizado o cabo de uma vassoura. Os acontecimentos foram filmados e muitas vezes, segundo a acusação do MP.Outros dos casos relatados é o de um homem estrangeiro que tinha sido detido no Cais do Sodré, em Lisboa, por posse de uma arma.A acusação diz que o homem teve uma arma apontada à cabeça e levoupor parte dos dois agentes.