"Está tudo queimado"

Foto: Paulo Novais - Lusa

No concelho de Figueiró dos Vinhos dez pessoas foram retiradas pelos bombeiros das habitações, esta madrugada.



O comandante das operações de socorro explicou aos jornalistas que se tratou de uma medida de precaução devido ao incêndio que continua a fustigar a zona.



Os operacionais continuam a combater este incêndio que deflagrou ao início da tarde de sábado e que tem reduzido tudo a cinzas.



As informações disponíveis às 7h00, junto do posto de comando, em Avelar concelho de Ansião, no distrito de Leiria, com o repórter José Manuel Rosendo.