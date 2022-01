Estação do Metro do Porto no Hospital de São João reabre na sexta-feira

Inicialmente, estava previsto que os trabalhos durassem até dezembro, mas a obra foi prolongada cerca de um mês, e o serviço comercial na estação será reposto a partir das 06:00 de sexta-feira, dia 28 de janeiro.

"Está praticamente concluída a intervenção na Estação Hospital São João da Linha Amarela (D) do Metro do Porto. Nos próximos dias têm início os trabalhos de pré-operação do troço IPO-Hospital, que regressará ao serviço comercial a partir do dia 28 de janeiro", pode ler-se numa comunicação da Metro do Porto a que a Lusa teve acesso.

A empresa liderada por Tiago Braga dá conta que "a empreitada prosseguirá apenas na envolvente ao canal do Metro, com a conclusão das duas novas lojas Andante, uma no final da linha e outra no Polo Universitário".

Para já, "esta semana decorre um período de testes com a circulação de composições do Metro (fora do serviço comercial, sem clientes a bordo), permitindo a verificação de todos os sistemas e habilitando a equipa afeta à operação".

"A marcha em vazio, ainda sem clientes, prosseguirá até à noite de quinta-feira, para que na sexta, 28 de janeiro, a Linha Amarela volte a funcionar na sua totalidade, Estação Hospital São João incluída", refere a empresa.

A reposição do serviço na estação do hospital vai ainda permitir "a possibilidade de quase duplicar as frequências de serviço".

"Para além da significativa melhoria das condições de conforto e de intermodalidade na zona do Hospital e do Polo da Asprela, a operação regular desta linha poderá progressivamente aumentar dos atuais 11 para uns futuros 16 veículos por hora e sentido", salienta a Metro.

Assim, a linha Amarela (D) "ganhará maior capacidade (para servir até cerca de sete mil clientes/hora/sentido) e melhores frequências (podendo ir até intervalos de três minutos e meio entre veículos)", ao contrário dos atuais seis.

No entanto, a Metro do Porto refere que o aumento de frequências "será efetuado em função das necessidades determinadas pelas retoma da procura, bem como, em termos práticos, pelas condições operacionais associadas ao prolongamento da Linha Amarela a sul, entre Santo Ovídio e Vila d`Este", em Vila Nova de Gaia.

Durante o período de intervenção, as composições terminavam o seu serviço comercial na estação IPO ou Polo Universitário.