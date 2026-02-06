EM DIRETO
Estacionamento gratuito no Peso da Régua com parque aberto 24 horas para facilitar mobilidade

O estacionamento no Peso da Régua passa hoje a ser gratuito em toda a cidade, uma decisão anunciada pela Câmara Municipal para facilitar a mobilidade num concelho que regista condicionamentos relacionados com o aumento do caudal do rio Douro.

"Atendendo à situação atual no concelho, informa-se que, a partir deste momento, o estacionamento passa a ser gratuito em toda a cidade do Peso da Régua. Esta decisão visa apoiar a população e facilitar a mobilidade, minimizando os constrangimentos na circulação e estacionamento durante este período", lê-se numa publicação da autarquia nas redes sociais.

Paralelamente, a Câmara do Peso da Régua (distrito de Vila Real) decidiu disponibilizar o Parque de Estacionamento do Auditório Municipal para que as pessoas possam colocar os seus carros de forma "segura e acessível", como se lê numa outra publicação.

Este parque estará aberto 24 horas, tratando-se de uma medida com o objetivo de "apoiar a população e facilitar a mobilidade, sobretudo em momentos em que possam verificar-se constrangimentos na circulação".

"O município do Peso da Régua continuará a acompanhar a evolução da situação e a partilhar novas informações através dos seus canais oficiais", acrescenta.

A Capitania do Douro alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho, estando já interditada a navegação no rio e ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção, disse hoje o comandante adjunto, Pedro Cervaens, num ponto de situação cerca das 07:30.

À Lusa, o presidente da Câmara de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, admitiu, num outro ponto de situação cerca das 09:30, a possibilidade de ser acionado um plano para evacuação das habitações da zona próxima ao rio Douro que "entrou em fase de saturação" e transbordou esta noite.

"A situação está a agravar-se. Temos a água a metro e meio/dois metros da Avenida [João Franco]. Há uma tendência de subida. Temos definido no nosso plano para evacuação", disse o autarca.

Além destas medidas, a Câmara do Peso da Régua informa que está proibido o trânsito na Estrada Municipal 313-1 entre a Quinta do Valado e a Quinta da Vacaria.

A estrada está "temporariamente cortada ao trânsito, devido à instabilidade do terreno, situação que representa um risco para a circulação e para a segurança de todos", refere a autarquia, apontando como alternativa a Estrada Nacional 222.

