Estado alarga rede de postos de emergência para eventual crise energética

RTP26 Jul, 2019, 09:23 / atualizado em 26 Jul, 2019, 09:34 | País

A Entidade Nacional para o Setor Energético anunciou que, caso seja declarada "crise energética" durante a greve dos motoristas, anunciada para começar a 12 de agosto, haverá postos de abastecimento de emergência.





A lista foi divulgada esta qunta-feira pela ENSE e destina-se a veículos em geral e a veículos prioritários . Para os veículos normais, a rede inclui 326 postos, mais 16 que durante a greve dos motoristas de matérias perigosas de abril e cerca de um décimo da totalidade de postos disponíveis em dias normais. Para veículos prioritários a rede incluiu 56 postos.





A ENSE começou a preparar uma eventual declaração de situação de crise energética, caso a greve dos motorista avance. Tendo em conta este contexsto, a entidade publicou a lista em causa, avisando todos os postos do Continente que, segundo a lei, devem afixá-las em locais visíveis, caso seja declarada crise energética.







As listas indicam que haverá 48 bombas de combustível no distrito de Lisboa, 41 no distrito do Porto, 28 na zona de Setúbal e 23 em Aveiro e Leiria. No Algarve, estarão abertos 22 postos de abastecimento.







O Governo ainda tem de determinar os serviços mínimos que os motoristas serão obrigados a cumprir, mas os patrões já pediram ao Executivo para avançar com uma requisição civil preventiva.







Os motoristas garantiram, entretanto, que irão cumprir os serviços mínimos e realizar as cargas e descargas, se o Governo o determinar como serviço mínimo. André Matias Almeida, da Associação de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), afirmou que esta nova decisão é bastante satisfatória.





A greve está convocada para dia 12 de agosto e é por tempo indeterminado, mas as negociações continuam. Os delegados sindicais da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações vão reunir durante a manhã desta sexta-feira para analisar as propostas da ANTRAM.