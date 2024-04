Foto: Carol Shelton - Unsplash

O Estado gastou mais de 100 milhões de euros com exames de radiologia em 2022, a terceira maior despesa convencionada do Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, menos 15 por cento, ou seja, menos 18 milhões do que no ano anterior, segundo o relatório da Entidade Reguladora da Saúde.