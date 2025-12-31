Estão encerradas quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícia

No Amadora-Sintra apenas se encontra encerrada a Urgência de Ginecologia.

RTP /
Foto: António Antunes - RTP

Estão encerradas esta quarta-feira quatro urgências de Ginecologia e Obstetricia: nos hospitais de Setúbal, Barreiro, Vila Franca de Xira e Portimão.

No caso do Hospital Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra, apenas se encontra encerrada a Urgência de Ginecologia.

Em Torres Vedras a Urgência de Pediatria também não está a receber utentes.
Há ainda condicionamentos em outras seis unidades hospitalares.

É o caso de Ginecologia e Obstetricia do Hospital de Braga, onde só estão a ser atendidas urgências internas e as que são referenciadas por CODU, INEM e SNS 24.
