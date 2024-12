Estátua e Jardim nos Olivais homenageiam Zé Pedro dos Xutos e Pontapés

A estátua é o resultado de uma parceria entre a Câmara de Lisboa e a Junta de Freguesia dos Olivais, onde Zé Pedro viveu a infância e a adolescência.

Assinala também o sétimo aniversário da sua morte mas celebrando a vida e o legado do músico e fundador dos Xutos e Pontapés. A cerimónia no sábado passado contou com a presença da família, amigos, artistas e outras personalidades que se juntaram para celebrar a vida e o legado de Zé Pedro que com a sua guitarra e talento marcou gerações.

Foto: Arlinda Brandão

Foto: Arlinda Brandão





Da autoria do artista portuense Pedro Barbosa, o fundador e guitarrista da mítica banda do rock português foi retratado com a sua inseparável guitarra.

A repórter Arlinda Brandão leva-nos até ao jardim, onde Zé Pedro é homenageado e que fica junto à morada da sua infância e juventude, e ainda da garagem onde se ouviram os primeiros acordes da banda que fundou.