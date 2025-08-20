Estradas cortadas nos distritos da Guarda e de Coimbra

Em comunicado, a GNR referiu que, às 11:45, estavam cortadas no distrito de Guarda, nos dois sentidos, as Estradas Nacionais (EN) 230, entre Barriosa e Covilhã, e 231, entre Pedras Lavradas e Cruz Fontão.

No distrito de Coimbra, encontrava-se também cortada nos dois sentidos a EN 236, entre Alfocheira e Castanheira de Pera.

A GNR garantiu que a proteção de pessoas e bens continua a ser uma das suas prioridades, "sustentada numa atuação preventiva e de vigilância, com o reforço de patrulhamento" desenvolvido pelas suas diferentes valências.

Exemplificou com "patrulhamento apeado, patrulhamento a cavalo, patrulhamento ciclo, patrulhamento por elementos da investigação criminal e vigilância e monitorização através de drones, que podem atuar na deteção rápida de focos de incêndio e na identificação de suspeitos da prática de crimes de incêndio".

No comunicado, a GNR apelou ao "contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios" e ao respeito pelas proibições definidas no âmbito da declaração da situação de alerta.