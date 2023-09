"Estragos avultados" na azeitona e vinhas de Valpaços devido ao granizo

De acordo com Carla Cerdeira, da Coordenação de Proteção Civil de Valpaços, "verificam-se estragos avultados", sobretudo na azeitona e nas vinhas.



"O tamanho do granizo", referiu Carla Cerdeira, "arruinou completamente a cultura da azeitona e da vinha". A colheita está "comprometida", acrescentou a responsável, depois de contactar alguns produtores.



As estradas, que ficaram bloqueadas e inundadas pelo fenómeno invulgar, já foram desimpedidas e as operações de limpeza estão a ser concluídas. As festas da cidade que se realizavam este domingo foram canceladas, incluindo o fogo-de-artifício, que ficou danificado. Realizou-se somente a missa campal.



As autoridades locais têm pedido aos habitantes, sobretudo os mais idosos, a manterem-se em casa. Para as próximas horas, bombeiros e proteção civil estarão de prevenção.



O mau tempo inundou algumas casas num número "não significativo".