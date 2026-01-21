Estratégia de Defesa Europeia? "Admito um núcleo mais restrito, e não a 27", defende António Vitorino

O antigo Comissário Europeu afirmou no Consulta Pública que "no domínio da Defesa admito um núcleo mais restrito, e não a 27. Estamos longe ainda da maturidade desse projeto. Demorará 10 anos no mínimo".





Elisa Ferreira, também antiga Comissária Europeia, defendeu que "é preciso discutir o que é a Europa e o que ela tem de ser neste mundo complicado. A Europa tem de se apresentar com força, para acelerar o processo de defesa e de consolidação".





A questão da Defesa esteve em destaque na edição do Consulta Pública. na opinião do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro, "a Europa deve ter um pilar de Defesa como deve de ser. Parece que estamos num beco sem saída, mas estamos é numa fase decisiva para relançar a União Europeia".





O Embaixador Francisco Seixas da Costa diz perceber que "haja a necessidade de um salto qualitativo, não sei é se essa é a vontade. Porque o processo decisório precisa de um consenso democrático interno".



Isabel Camisão, é Professora de Estudos Europeus, e entende que "a UE está a tentar não perder aquilo que é um traço distintivo: a força não é para fazer política externa. Mas o mundo mudou mesmo e a UE tem de facto de se adaptar".



40 anos depois da entrada de Portugal na CEE, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da Antena 1, assegura que foi esse processo "que permitiu consolidar a democracia e o desenvolvimento do país e o país encontrou o seu espaço no mundo".









Paulo Rangel compara a sociedade do Portugal da década de 80 com a de agora, constatando grandes diferenças, para melhor.



Estabelece ainda que um dos grandes desafios da União Europeia é o populismo que ameaça a Democracia na Europa.



E defende, por isso, que os 27 devem estar unidos para sobreviver às ameaças dos nacionalismos, fazendo referência a Donald Trump e à nova ordem internacional. A propósito dos 40 anos da entrada de Portugal no espaço europeu, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista exclusiva à enviada especial da Antena 1 a Estrasburgo, Andrea Neves, afirma que, com a integração de Portugal na União Europeia tudo mudou.





criação de uma rede de intervenção comunitária que recebe jovens referenciados por diversas instituições.



Teve início há sete anos. Entretanto foi prolongado com o nome "Ser Mental 2.0" e utiliza técnicas como o mindfulness e do psicodrama para mitigar “casos urgentes”.



A falta de apoio à saúde mental na infância e na adolescência em Olhão, no Algarve, levou à criação de uma rede de intervenção comunitária que recebe jovens referenciados por diversas instituições.

Teve início há sete anos. Entretanto foi prolongado com o nome "Ser Mental 2.0" e utiliza técnicas como o mindfulness e do psicodrama para mitigar "casos urgentes".

Uma das inovações deste projeto é um kit que deverá entrar em funcionamento já no próximo mês e que combate problemas de saúde mental com ansiedade através de sessões em grupo, como nos conta a jornalista Tatiana Felício.

O primeiro single dos GNR (em março de 1981) vendeu mais de 15 mil exemplares. "Portugal na CEE" é até hoje um dos temas mais populares da banda e a jornalista Alexandra Madeira conversou com o baterista Tóli César Machado.





