Estudantes solidários com palestiniano inscrito na NOVA que não consegue visto

Tarek Al-Farra, de 23 anos, está inscrito num mestrado na FCSH da Universidade NOVA de Lisboa e até já pagou parte das propinas, mas não consegue obter visto para estudar em Portugal devido à guerra.

"Exige-se, da parte da Universidade NOVA de Lisboa, que sejam garantidos todos os procedimentos que permitam fazer desbloquear este processo e que pressionem o Governo a cumprir as suas obrigações", escreve a AEFCSH em comunicado.

Tarek vive num campo de refugiados na Faixa de Gaza, a partir de onde partilha nas redes sociais, com milhares de seguidores, relatos das dificuldades vividas pelos palestinianos em consequência da guerra.

Com lugar garantido numa universidade portuguesa, o maior obstáculo neste momento é a obtenção de visto para estudar no país, mas, devido ao conflito com Israel, o escritório de representação de Portugal em Ramallah, na Cisjordânia, não está a fazê-lo, segundo noticiou na semana passada a RTP.

De acordo com a AEFCSH, a situação é conhecida pela universidade e também já foi comunicada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas sem respostas até ao momento.

Os representantes dos estudantes têm estado em contacto com o jovem palestiniano e relatam que Tarek Al-Farra vê naquele mestrado "uma nova vida e uma grande oportunidade para sobreviver ao pesadelo (em Gaza) e prosseguir os sonhos em Portugal".

No comunicado, a AEFCSH reitera a necessidade de o Governo português reconhecer o Estado da Palestina e exige "uma ação que pugne por um cessar-fogo imediato e permanente, pela defesa da Paz no Médio Oriente".

A Lusa questionou a Universidade NOVA de Lisboa, que não emitiu qualquer posição sobre o caso, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, estando a aguardar resposta.