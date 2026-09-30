Estudo do ICAD. Jovens admitem passar demasiado tempo nas redes sociais

O estudo do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD) sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos analisou também os comportamentos aditivos sem substâncias, as redes sociais digitais continuam a constituir o fenómeno mais disseminado, mantendo-se uma proporção relevante de utilizadores que reconhece um tempo excessivo de utilização destas plataformas.